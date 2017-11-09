В Украине вышел в прокат фильм о поколении "Расстрелянного возрождения"

В Киеве 8 ноября состоялся допремьерный показ фильма, на котором присутствовали создатели фильма, председатель Госкино Филипп Ильенко, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий и другие представители правительства.

Лента рассказывает об одном из величайших преступлений советской власти - уничтожение мощного художественного движения, возникшего в 20-30-х годах в Харькове.

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Во время премьеры режиссер Тарас Томенко отметил: "Мы хотим вернуть дом "Слово" Харькову, вернуть его Украине и подарить его миру, потому что если все мы не усвоим урок, полученный в те годы, у нас будут продолжаться войны. Я хочу, чтобы этот фильм сплотил нас, и мы стали сильнее. Потому что мы должны гордиться тем мощным пластом культуры, который у нас есть".

В Госкино сообщили, что в поддержку проката съемочная группа отправится в тур по регионам страны - всего будет охвачено 14 городов, среди которых Львов, Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь, Мариуполь, Днепр и другие. Со временем картина будет доступна в рамках просветительских показов в школах, библиотеках и киноклубах.