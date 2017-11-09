В Україні вийшов у прокат фільм про покоління “Розстріляного відродження”

У Києві 8 листопада відбувся допрем’єрний показ фільму, на якому присутніми були творці фільму, Голова Держкіно Пилип Іллєнко, Голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький та інші представники уряду.

Стрічка розповідає про один із найбільших злочинів радянської влади — знищення потужного мистецького руху, що виник в 20-30-их роках у Харкові.

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Під час прем’єри режисер Тарас Томенко зазначив: “Ми хочемо повернути будинок „Слово“ Харкову, повернути його Україні і подарувати його світові, бо якщо всі ми не засвоїмо урок, отриманий в ті роки, у нас продовжуватимуться війни. Я хочу, щоб цей фільм згуртував нас, і ми стали сильнішими. Бо ми маємо пишатися тим потужним пластом культури, який у нас є”.

У Держкіно повідомили, що на підтримку прокату знімальна група вирушить в тур регіонами країни — всього буде охоплено 14 міст, серед яких Львів, Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Маріуполь, Дніпро та інші. З часом картина буде доступна в рамках просвітницьких показів у школах, бібліотеках та кіноклубах.