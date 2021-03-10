В Украине производство муки упало до исторического минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Производство муки в январе 2021 года - на уровне 84,9 тыс. тонн - стало абсолютным месячным минимумом с 1999 года. Об этом сообщает союз "Мукомолы Украины", передает УНН.
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"Согласно данным официальной статистики, в январе 2021 года в Украине было произведено всего 84,9 тыс. т муки, что стало абсолютным месячным минимумом с 1999 года", - сообщили в союзе.
Детали
Как указано, показатель января в 2,5 раза меньше, чем в январе 2000 года.
Среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 МГ составил 114,2 тыс. т.
Дополнение
По данным Госстата, цены производителей на хлеб за январь в Украине изменились разнонаправленно: если ржаной хлеб немного подешевел, "белый" и ржано-пшеничный хлеб - подорожали почти на 5% и 9% соответственно.