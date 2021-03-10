В Україні виробництво борошна впало до історичного мінімуму

Цитата:

"Згідно з даними офіційної статистики в січні 2021 року в Україні було вироблено всього 84,9 тис. т борошна, що стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року", - повідомили у спілці.

Деталі

Як вказано, показник січня в 2,5 рази менше, ніж в січні 2000 року.

Середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 МР становив 114,2 тис. т.

Доповнення

За даними Держстату, ціни виробників на хліб за січень в Україні змінилися різноспрямовано: тоді як житній хліб дещо подешевшав, "білий" та житньо-пшеничний хліб - подорожчали на майже 5% та 9% відповідно.