В Україні виробництво борошна впало до історичного мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Виробництво борошна в січні 2021 року - на рівні 84,9 тис. тонн - стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року. Про це повідомляє спілка "Борошномели України", передає УНН.
Цитата:
"Згідно з даними офіційної статистики в січні 2021 року в Україні було вироблено всього 84,9 тис. т борошна, що стало абсолютним місячним мінімумом з 1999 року", - повідомили у спілці.
Деталі
Як вказано, показник січня в 2,5 рази менше, ніж в січні 2000 року.
Середньомісячний показник виробництва борошна в липні-січні 2020/21 МР становив 114,2 тис. т.
Доповнення
За даними Держстату, ціни виробників на хліб за січень в Україні змінилися різноспрямовано: тоді як житній хліб дещо подешевшав, "білий" та житньо-пшеничний хліб - подорожчали на майже 5% та 9% відповідно.