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В Украине испытали имитатор низколетящих воздушной цели Flying Target-1

В Украине испытали имитатор низколетящих воздушной цели Flying Target-1

Киев  •  УНН

 • 43982 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Впервые в Вооруженных Силах Украины осуществлено успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1 во время этапа учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны на Ровенском военном полигоне, передает УНН.

Детали

Имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных Сил Украины.

Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, что позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно.

Цитата

“Этот комплекс — компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотные летательные аппараты — самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях. Он не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния”, — рассказывает инженер ООО “Беспилотные технологии” Андрей Олишевский.

Добавим

Комплекс дает возможность имитировать как одиночные, так и групповые цели противника в процессе подготовки расчетов систем противовоздушной обороны ЗК “Тунгуска” (2С6), ЗРК “Стрела” (9К35), ЗРК “Бук” (9К37), ЗРК “С-300”, ЗРК “Оса” (9К33), ППРУ-1 “Овод” (9С80), ПЗРК “Игла” (9К38), расчетов станций П-18 и П-19.

Кроме того, комплекс позволяет подготавливать расчеты ЗУ-23, ЗСУ-23-4 “Шилка” и ЗСУ 2С6 “Тунгуска” путем осуществления боевой стрельбы по движущейся воздушной цели — конусу, который может буксировать любой самолет-мишень из состава комплекса.

Управление комплексом осуществляет оператор с наземной станции, что позволяет использовать различные точки маршрута, выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы. Посадка изделия осуществляется парашютным способом, предусмотрено и возможное приземление “по-самолетному” в экстренных ситуациях.

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Учитывая, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных Сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны — не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах.

Особенность комплекса в том, что эффективная площадь рассеяния самолета-мишени переменная и может быть увеличена инструктором при подготовке расчетов на начальном этапе и уменьшена до минимальной на завершающем этапе, в зависимости от приобретенных практических навыков расчетов по засечке цели. Финальный этап подготовки может проводиться в режиме боевой стрельбы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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