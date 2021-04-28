Військові показали, як випробовують 152-мм самохідну гаубицю DANA-M2

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"Рівненський полігон відповідає необхідним критеріям для проведення функційних випробувань у повному обсязі. Тут все по-бойовому. Стрільба ведеться по завчасно визначених цілях з непідготовленої вогневої позиції, яку займають з ходу. У нашому випадку максимальна дальність пострілу становить 18 кілометрів. Екіпаж висувається в заданий район, отримує координати цілей та відкриває вогонь, після чого негайно відходить на запасні позиції", — розповідає голова комісії з проведення функційних випробувань полковник Сергій Мусієнко.

Деталі

DANA-М1 є на озброєнні збройних сил Чехії, Польщі, Грузії й Азербайджану. Зразок DANA-М2 поки що не перебуває на озброєнні жодної країни. Чеська Республіка розпочала її виробництво з 2018 року та активно презентує нову модифікацію для продажу. Самохідна гаубиця DANA-М2, модернізована чеською компанією ExcaliburArmy у 2018 році, має тактико-технічні характеристики на рівні сучасних світових аналогів та значно перевищує за параметрами 2С3 «Акація». DANA-М2 оснащена сучасною автоматизованою (цифровою) системою керування вогнем, що дозволяє поєднати з контуром управління і розвідки в єдину систему вогневого ураження.

Чому DANA-M2?

До складу випробувальної комісії входять фахівці артилерійських підрозділів, технічні спеціалісти, а також офіцери підрозділів із досвідом бойових дій, які в майбутньому планують експлуатувати це озброєння, представники науково-дослідницького відділу розвитку ракетного озброєння та військової техніки тактичного та оперативно-тактичного призначення управління розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Міністерство оборони України спільно із Генеральним штабом Збройних Сил України провели моніторинг різноманітних самохідних артилерійських установок на світовому ринку зброї, які теоретично можуть бути прийнятними для нашого війська, з огляду на вартість, ефективність застосування, можливості імпорту та фінансові спроможності України.

Вибір зупинено на самохідних гаубицях типу DANA-M2, що наразі є оптимальним рішенням для ЗС України у співвідношенні ціна-якість-ефективність у найближчій перспективі.

Варто відзначити, що вчора під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом Збройних Сил України начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук наголошував на потребі військ у цих самохідних артилерійських установках для забезпечення виконання завдань з відсічі збройної агресії проти України.