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Военные показали, как испытывают 152-мм самоходную гаубицу DANA-M2

Военные показали, как испытывают 152-мм самоходную гаубицу DANA-M2

Киев  •  УНН

 • 24055 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Ровенском военном полигоне происходят испытания 152-мм самоходной гаубицы DANA-M2 производства Чешской Республики. Вооружение проходит функциональное, ходовое и огневое тестирование в условиях, максимально приближенных к боевому применению, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

“Ровенский полигон отвечает необходимым критериям для проведения функциональных испытаний в полном объеме. Здесь все по-боевому. Стрельба ведется по заранее определенным целям с неподготовленной огневой позиции, которую занимают с ходу. В нашем случае максимальная дальность выстрела составляет 18 километров. Экипаж выдвигается в заданный район, получает координаты целей и открывает огонь, после чего немедленно отходит на запасные позиции”, — рассказывает председатель комиссии по проведению функциональных испытаний полковник Сергей Мусиенко.

Детали

DANA-М1 есть на вооружении вооруженных сил Чехии, Польши, Грузии и Азербайджана. Образец DANA-М2 пока не находится на вооружении ни одной страны. Чешская Республика начала ее производство с 2018 года и активно представляет новую модификацию для продажи. Самоходная гаубица DANA-М2, модернизированная чешской компанией ExcaliburArmy в 2018 году, имеет тактико-технические характеристики на уровне современных мировых аналогов и значительно превышает по параметрам 2С3 “Акация”. DANA-М2 оснащена современной автоматизированной (цифровой) системой управления огнем, позволяющей совместить с контуром управления и разведки в единую систему огневого поражения.

Почему DANA-M2?

В состав испытательной комиссии входят специалисты артиллерийских подразделений, технические специалисты, а также офицеры подразделений с опытом боевых действий, которые в будущем планируют эксплуатировать это вооружение, представители научно-исследовательского отдела развития ракетного вооружения и военной техники тактического и оперативно-тактического назначения управления развития вооружения и военной техники Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины провели мониторинг различных самоходных артиллерийских установок на мировом рынке оружия, которые теоретически могут быть приемлемыми для нашего войска, учитывая стоимость, эффективность применения, возможности импорта и финансовые возможности Украины.

Выбор остановлен на самоходных гаубицах типа DANA-M2, что пока является оптимальным решением для ВС Украины в соотношении цена-качество-эффективность в ближайшей перспективе.

Стоит отметить, что вчера во время оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных Сил Украины начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук отмечал потребность войск в этих самоходных артиллерийских установках для обеспечения выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.

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