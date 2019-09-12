В Украине изъяли каннабиса на более чем 50 млн евро

"За сутки в государстве полиция изъяла около двух тонн каннабиса. Полицейские разоблачили масштабные нарколаборатории и изъяли крупные партии наркотического вещества в Ивано-Франковской, Киевской и Луганской областях. Только на Прикарпатье стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет более 50 миллионов евро", - сообщили в полиции.

В частности сообщается, что на Прикарпатье разоблачили местного жителя, который вместе с сообщниками снял теплично-овощной комбинат площадью четыре гектара и высадил на нем элитные сорта наркотических конопли с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола. В полиции проверяют версию, что наркотик могли оптовыми партиями переправлять за границу.

"Во время спецоперации правоохранители задержали одного из организаторов и двух организаторов, а также 20 наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории. Кроме того, изъято два пистолета. В теплицах на специальном грунте обнаружено около 100 тысяч взрослых наркосодержащих растений. Найдено измельченную растительную массу сухих соцветий и листья общим весом более тонны. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на "черном" рынке могла составить более 50 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Указано, что наемные работники, включая охрану, работали в две смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подкормки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охраняемой служебными собаками.

"Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Продолжается документирование и изъятие доказательств. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - рассказали в полиции.

Напомним, в Днепре СБУ разоблачила наркоторговца, который оптом сбывал наркотики через сеть.