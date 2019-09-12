В Україні вилучили канабісу на понад 50 млн євро

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У різних областях України впродовж доби викрили масштабні нарколабораторії та вилучили в них майже дві тонни канабісу, лише в одній з областей вартість вилученого сягає понад 50 мільйонів євро. Про це повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України, передає УНН.