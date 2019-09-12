В Україні вилучили канабісу на понад 50 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У різних областях України впродовж доби викрили масштабні нарколабораторії та вилучили в них майже дві тонни канабісу, лише в одній з областей вартість вилученого сягає понад 50 мільйонів євро. Про це повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України, передає УНН.
"За добу в державі поліція вилучила близько двох тонн канабісу. Поліцейські викрили масштабні нарколабораторії та вилучили великі партії наркотичної речовини в Івано-Франківській, Київській та Луганській областях. Тільки на Прикарпатті вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку становить понад 50 мільйонів євро", - повідомили у поліції.
Зокрема повідомляється, що на Прикарпатті викрили місцевого жителя, який разом із спільниками зняв теплично-овочевий комбінат площею чотири гектари і висадив на ньому елітні сорти наркотичних конопель з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу. У поліції перевіряють версію, що наркотик могли гуртовими партіями переправляти за кордон.
"Під час спецоперації правоохоронці затримали одного з організаторів та двох співорганізаторів, а також 20 найманих працівників, які забезпечували роботу нарколабораторії. Окрім того, вилучено два пістолети. У теплицях на спеціальному ґрунті виявлено близько 100 тисяч дорослих нарковмісних рослин. Знайдено подрібнену рослинну масу сухих суцвіть та листя загальною вагою понад тонну. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на "чорному" ринку могла становити понад 50 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наймані працівники включно з охороною працювали в дві зміни за грошову винагороду та проживали в господарських будівлях з кухнею і столовою. Плантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту та повітря, датчиками температури і вологості, централізованою мережею відеоспостереження та охоронялася службовими собаками.
"Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває документування та вилучення доказів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, у Дніпрі СБУ викрила наркоторговця, який оптом збував наркотики через мережу.