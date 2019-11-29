В Украине разоблачили хакеров на кражах у клиентов платежных систем Европы и США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Черкасской области разоблачили хакерскую группировку на снятии средств клиентов электронных платежных систем Европы и США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что организаторами оборудки является гражданин РФ, проживающий в Киеве, и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через специальные закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев", - указали в СБУ.
За присвоенные средства разоблаченные хакеры, как отмечается, закупали товары в популярных зарубежных Интернет-магазинах. Затем продукцию реализовывали в Украине через онлайн-сервисы.
Действовали хакеры с 2010 года, их годовой оборот составлял 500-700 тысяч долларов.
Во время обысков по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Черкассах правоохранители изъяли, в частности, компьютерную технику, планшеты с данными, подтверждающие противоправные закупки. Также выявлено незаконно закупленные товары: smart-часы, iPad, телефоны iPhone, видеокамеры GoPro, навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты и т.д. и более 5000 долларов США.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ГПУ по уникальной процедуре экстрадировала иностранного хакера в США.