В Украине будут производить коньяки по новым правилам

Для производителей коньячной продукции обязательным станет использование доли отечественных коньячных спиртов при производстве ординарных коньяков Украины. А это значит, что производители ординарных коньяков Украины при их производстве ежегодно будут постепенно увеличивать долю коньячных спиртов отечественного происхождения.

Отмечается, что с 2019 года доля отечественных коньячных спиртов при производстве коньяков Украины должна составлять 15%, в 2020 году - 20%, 2021 - 25%, 2022 - 30%, 2023 - 40%, 2024 - 50%, 2025 - 60%, 2026 - 70%, 2027 - 85%.

"Раньше для изготовления ординарных коньяков Украины часть производителей использовала иностранный коньячный спирт и дотировала иностранных производителей сырья", - заметил по этому поводу генеральный директор корпорации "Укрвинпром" Владимир Кучеренко.

По его словам, введение в действие новых правил обеспечит увеличение площадей под виноградными насаждениями и, как следствие, повышение уровня социального значения отрасли и рост количества отчислений в бюджеты различных уровней.

Новые требования к производству коньяков Украины должны быть опубликованы, сегодня, 14 августа в официальном Вестнике министерства юстиции.

Напомним, как писал УНН, в Украине стало меньше отечественных коньяка и бренди.

Заметим, что сокращение объемов производства легального алкоголя происходит на фоне роста доли теневого сегмента алкогольного рынка.

Так, по данным ГФС, в течение 2017 года нелегальное производство алкоголя возросло минимум в 8 раз. Причем, эксперты отмечают, что налоговики видят только "вершину айсберга" теневой доли этого рынка.

Между тем, по словам генерального директора компании Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков.