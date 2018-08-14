В Україні виготовлятимуть коньяки за новими правилами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Виробників коньячної продукції зобов’яжуть використовувати частку вітчизняних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків. Відповідні нововведення зареєстровані Міністерством юстиції у нових "Правилах виробництва коньяків України", передає УНН.
Для виробників коньячної продукції обов’язковім стане використання частки вітчизняних коньячних спиртів при виробництві ординарних коньяків України. А це означає, що виробники ординарних коньяків України при їх виробництві щороку будуть поступово збільшувати частку коньячних спиртів вітчизняного походження.
Зазначається, що з 2019 року частка вітчизняних коньячних спиртів при виробництві коньяків України повинна становити 15%, у 2020 році - 20%, 2021 року - 25%, 2022 року - 30%, 2023 року - 40%, 2024 року - 50%, 2025 року - 60%, 2026 року - 70%, 2027 року - 85%.
"Раніше для виготовлення ординарних коньяків України частина виробників використовувала іноземний коньячний спирт та дотувала іноземних виробників сировини", - зауважив з цього приводу генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко.
За його словами, введення в дію нових правил забезпечить збільшення площ під виноградними насадженнями та, як наслідок, підвищення рівня соціального значення галузі та зростання кількості відрахувань до бюджетів різних рівнів.
Нові вимоги до виробництва коньяків України мають бути опубліковані, сьогодні, 14 серпня в офіційному Віснику міністерства юстиції.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні стало менше вітчизняних коньяку та бренді.
Зауважимо, що скорочення обсягів виробництва легального алкоголю відбувається на фоні росту частки тіньового сегмента алкогольного ринку.
Так, за даними ДФС, протягом 2017 року нелегальне виробництво алкоголю зросло щонайменше у 8 разів. При чому, експерти зауважують, що податківці бачить лише “вершину айсбергу” тіньової долі цього ринку.
Тим часом, за словами генерального директора компанії Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, легальний бізнес із пляшки горілки заробляє у сто разів менше за тіньовиків.