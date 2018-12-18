В Украине отсутствуют детские формы обезболивающих для тяжелобольных

"Препарат "Ураморф" - это детская форма морфина в сиропе, более удобная для применения, которую можно применять с рождения, то, действительно, этот препарат в Украине зарегистрирован, но его нет в аптечной сети. Производителю невыгодно выходить на рынок. Регистрация есть - препарата в наличии нет. Поэтому для детей применяют или таблетированные формы морфина или морфин в ампулах. Но таблетки идут с 10 мг, а детям надо 5 мг. Эти препараты есть в аптеках, но не во всех регионах на них дают бесплатные рецепты", - рассказала волонтер.



По ее словам, морфин в виде сиропа получил регистрацию в Украине в 2016 году, тогда же препарат закупил Минздрав по программе "Детская онкология", но только 320 флаконов на всю страну, чего не хватило даже на все онкодиспансеры. Впрочем дальше поставок больше так и не было.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несмотря на обещания У.Супрун детские формы обезболивания до сих пор не заказанные



"Препарат не завозят (аптечные сети - ред.), потому что врачи его не назначают, а не назначают, потому что его нет в аптеке. Такой замкнутый круг получается. Покупают таблетки - делят ее на две части и дают ребенку, но не все больные еще могут глотать. Кроме того, ребенок чувствует и так боль, и когда мы делаем еще укол или заставляем глотать таблетки, мы наносим ей еще больше боли, травмируем. И если мы говорим об онкологии, то сделав укол на последней стадии, не всегда можно остановить кровотечение - у них очень плохая свертываемость крови, это тоже проблема", - отметила К. Бурлак.



Кроме того, 1 ампула морфина сейчас стоит 43 грн, однако в день тяжелобольному ребенку надо минимум 4 таких ампулы. Несмотря на то, что ребенку с инвалидностью государство должно предоставлять все необходимые лекарства бесплатно, на практике родители таких детей вынуждены покупать почти все лекарства самостоятельно или искать деньги на них в благотворительных фондах.



При этом она добавила, что отдельной проблемой является назначение таких препаратов педиатрами. Хотя законодательство в сфере назначения препаратов с морфием давно упростили, врачи в Украине до сих пор боятся назначать.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Житомирской области нет реестра паллиативных больных



"Педиатры боятся, они не знают, как работать с этими препаратами, они вынуждены выписывать эти рецепты, но до последнего сопротивляются. Правозащитники сейчас работают в ручном режиме, договариваясь с каждым конкретным педиатром", - уточнила К.Бурлак, добавив, что даже в Киеве отдельные врачи до сих пор не назначают морфин в ампулах, потому что не хотят "собирать пустые ампулы" - выполнять требование, которое отменили еще несколько лет назад.



Напомним, в рамках государственных закупок на ОХМАТДЕТ поступили лекарства с коротким сроком годности для лечения онкобольных детей. Сегодня медикаменты на общую сумму около 10 млн грн являются непригодными для использования.