В Україні відсутні дитячі форми знеболювальних для важкохворих

"Препарат "Ураморф" – це дитяча форма морфіну в сиропі, більш зручна для застосування, яку можна призначати з народження, то, дійсно, цей препарат в Україні зареєстрований, але його немає в аптечній мережі. Виробнику невигідно виходити на ринок. Реєстрація є – препарату в наявності немає. Тож для дітей застосовують або таблетовані форми морфіну або морфін в ампулах. Але таблетки йдуть з 10 мг, а дітям треба 5 мг. Ці препарати є в аптеках, але не в усіх регіонах на них дають безкоштовні рецепти", - розповіла волонтер.



За її словами, морфін у вигляді сиропу отримав реєстрацію в Україні в 2016 році, тоді ж препарат закупив МОЗ за програмою "Дитяча онкологія", однак лише 320 флаконів на всю країну, чого не вистачило навіть на всі онкодиспансери. Втім далі поставок більше так і не було.



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"Препарат не завозять (аптечні мережі – ред.), бо лікарі його не призначають, а не призначають, бо його немає в аптеці. Таке замкнене коло виходить. Купують таблетки – ділять її на дві частини і дають дитині, але не всі хворі ще можуть ковтати. Крім того, дитина відчуває і так біль, і коли ми робимо ще укол чи примушуємо ковтати таблетки, ми завдаємо їй ще більше болі, травмуємо. І якщо ми говоримо про онкологію, то зробивши укол на останній стадії, не завжди можна зупинити кровотечу – в них дуже погане згортання крові, це теж проблема", - зазначила К.Бурлак.



Крім того, 1 ампула морфіну наразі коштує 43 грн, проте на день важкохворій дитині треба мінімум 4 таких ампули. Не дивлячись на те, що дитині з інвалідністю держава має надавати всі необхідні ліки безкоштовно, на практиці батьки таких дітей змушені купувати майже всі ліки самостійно або шукати гроші на них у благодійних фондах.



При цьому вона додала, що окремою проблемою є призначення таких препаратів педіатрами. Хоча законодавство в сфері призначення препаратів з морфієм давно спростили, лікарі в Україні досі бояться призначати.



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"Педіатри бояться, вони не знають, як працювати з цими препаратами, вони вимушені виписувати ці рецепти, але до останнього пручаються. Правозахисники зараз працюють в ручному режимі, домовляючись із кожним конкретним педіатром", - уточнила К.Бурлак, додавши, що навіть у Києві окремі лікарі досі не призначають морфін в ампулах, бо не хочуть "збирати порожні ампули" – виконувати вимогу, яку скасували ще кілька років тому.



Нагадаємо, у рамках державних закупівель на ОХМАТДИТ надійшли ліки з коротким строком придатності для лікування онкохворих дітей. Сьогодні медикаменти на загальну суму близько 10 млн грн є непридатними для використання.