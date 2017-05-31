В Украине откроют самый большой салон электрокаров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Завтра, 1 июня, в 19.00 на территории ТРЦ "Атмосфера" состоится открытие крупнейшего в стране мультибрендового салона электромобилей - "АвтоЕнтерпрайз". Об этом сообщили в компании, передает УНН.
Отмечается, что на 1000 кв. м посетители смогут увидеть и приобрести самые популярные модели электрокаров, такие как Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota RAV 4 EV, Ford Focus Electric, Smart Electric Coupe, Mercedes B-Class Electric и др.
Кроме того, такие электрокары как Nissan Leaf и Tesla Model S будут доступны для Test-drive.
Как сообщал УНН, сначала 2016 года в Украине зарегистрировано более 2,2 тыс. электрокаров. Больше всего электрокаров ездят по дорогам Киева, Одесской и Харьковской областей.
Также напомним, что в 2017 году около 300 автозаправочных комплексов WOG планируется оборудовать зарядками для электрокаров.