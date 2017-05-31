В Україні відкриють найбільший салон електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Завтра, 1 червня, о 19.00 на території ТРЦ "Атмосфера" відбудеться відкриття найбільшого в країні мультибрендового салону електромобілів - "АвтоЕнтерпрайз". Про це повідомили у компанії, передає УНН.
Зазначається, що на 1000 кв. м відвідувачі зможуть побачити і придбати найпопулярніші моделі електрокарів, такі як Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota RAV 4 EV, Ford Focus Electric, Smart Electric Coupe, Mercedes B-Class Electric і ін.
Окрім того, такі електрокари як Nissan Leaf і Tesla Model S будуть доступні для Test-drive.
Як повідомляв УНН, спочатку 2016 року в Україні зареєстровано понад 2,2 тис. Електрокарів. Найбільше електрокарів їздять по дорогах Києва, Одеської та Харківської областей.
Також нагадаємо, що в 2017 році близько 300 автозаправних комплексів WOG планується обладнати зарядками для електрокарів.