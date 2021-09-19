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В Украине открылись четыре участка для голосования на выборах в Госдуму РФ

В Украине открылись четыре участка для голосования на выборах в Госдуму РФ

Киев  •  УНН

 • 28062 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Украине открылись четыре избирательных участка для голосования на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщило посольство России в Украине, передает УНН.

Цитата

“В Посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове были открыты избирательные участки для выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации”, — говорится в сообщении.

Детали

Известно, что участки начали работу в воскресенье, 19 сентября, в 8:00 утра.

Дополнение

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.

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