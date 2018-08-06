В Украине ведут переговоры по обмену россиянина Седикова

"Сейчас мы проводим переговоры с Москальковой, для того, чтобы сделать обмен хотя бы друг на друга - обменять Седикова (Алексея - ред.) на нашего политзаключенного, любого. Хотя бы начать. Сколько обращений было от Украины, от Президента - на любое обращение Россия не ответила, и поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы вернуть наших граждан домой", - сообщила Денисова.



Напомним, осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиковов предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.



