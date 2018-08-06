В Україні ведуть перемовини щодо обміну росіянина Седікова

"Зараз ми проводимо перемовини з Москальковою, для того, щоб зробити обмін хоча б один на одного – обміняти Седікова (Олексія – ред.) на нашого політв’язня, будь кого. Хоча б розпочати. Скільки звернень було від України, від Президента – на будь-яке звернення Росія не відповіла, і тому ми будемо робити все можливе для того, щоб повернути наших громадян додому", - повідомила Денісова.



Нагадаємо, засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седіковов надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.



