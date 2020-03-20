В Украине уже подтверждено 40 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 22:00 20 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская 1 (1) области и Киев (2). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили:
Черновицкая (15);
Днепропетровская 2;
Житомирская 1;
Харьковская (1);
Львовская (1);
Киевская обл. (1);
г. Киев 1.
Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 750 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев коронавируса.