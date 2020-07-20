В Украине в первом полугодии упал пассажирооборот
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Пассажирооборот предприятий транспорта в Украине в период с января по июнь составил менее 23 миллиардов пассажиро-километров, что составляет 44,1% от объема за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
"В январе-июне 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 22,9 млрд пас.км, или 44,1% от объема января-июня 2019 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1210,5 млн пассажиров, или 56,6% от объема января-июня 2019 года", - сообщили в Госстате.
Кроме того, сообщается, что в январе-июне 2020 года грузооборот предприятий транспорта составил 135,1 млрд ткм, или 80,4% от объема января-июня прошлого года.
Предприятиями транспорта, по данным Госстата, перевезено 275,5 млн т грузов, что составляет 83,7% от объемов января-июня 2019 года.
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Напомним, по данным Госстата, за период карантина пассажироперевозки в Украине уменьшились почти вдвое.