В Україні у першому півріччі впав пасажирообіг

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Пасажирообіг підприємств транспорту в Україні у період з січня по червень становив менш ніж 23 мільярдів пасажиро-кілометрів, що складає 44,1% від обсягу за аналогічний період 2019 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної служби статистики.

"У січні-червні 2020 р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 22,9 млрд пас.км, або 44,1% від обсягу січня-червня 2019 р. Послугами пасажирського транспорту скористалося 1210,5 млн пасажирів, або 56,6% від обсягу січня-червня 2019 року", - повідомили у Держстаті.

Крім того, повідомляється, що у січні-червні 2020 року вантажообіг підприємств транспорту становив 135,1 млрд ткм, або 80,4% від обсягу січня-червня минулого року.

Підприємствами транспорту, за даними Держстату, перевезено 275,5 млн т вантажів, що становить 83,7% від обсягів січня-червня 2019 р.

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Нагадаємо, за даними Держстату, за період карантину пасажироперевезення в Україні зменшилися майже удвічі.

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