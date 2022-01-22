В Украине в четырех областях объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На сегодня, 22 января, в четырех областях Украины объявили штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что ожидается порывистый ветер и метель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Укргидрометцентра.
Цитата
“22 января в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, метель”, — говорится в предупреждении.
Детали
І уровень опасности объявлен в следующих областях:
— Львовская;
— Закарпатская;
— Ивано-Франковская;
— Черновицкая.