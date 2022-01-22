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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 47037 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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В Україні у чотирьох областях оголошено штормове попередження

В Україні у чотирьох областях оголошено штормове попередження

Київ • УНН

 • 62421 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні, 22 січня, у чотирьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики зазначають, що очікується поривчастий вітер та хуртовина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

Цитата

“22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина”, — йдеться у попередженні.

Деталі

І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

— Львівська;

— Закарпатська;

— Івано-Франківська;

— Чернівецька.

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