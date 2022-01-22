В Україні у чотирьох областях оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні, 22 січня, у чотирьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики зазначають, що очікується поривчастий вітер та хуртовина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.
Цитата
“22 січня в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина”, — йдеться у попередженні.
Деталі
І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
— Львівська;
— Закарпатська;
— Івано-Франківська;
— Чернівецька.