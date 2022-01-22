В Україні у чотирьох областях оголошено штормове попередження

КИЇВ. 22 січня. УНН. На сьогодні, 22 січня, у чотирьох областях України оголосили штормове попередження. Синоптики зазначають, що очікується поривчастий вітер та хуртовина. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.