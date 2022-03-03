В Украине на этой неделе провели первый аукцион военных облигаций

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"Хочу отметить, что мы начали аукционы по размещению так называемых "военных облигаций". Вчера состоялся первый такой аукцион, нам удалось привлечь 8 млрд грн. Мы будем продолжать такие аукционы, потому что есть чрезвычайно высокий спрос на покупку таких облигаций, и мы, я думаю, способны обеспечить все наши потребности", - заявил министр.

Детали

По его словам, на сегодня армия является главным приоритетом. Украина имеет достаточно ресурса для финансирования своих защитников, сказал министр.

Дополнения

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленскийзаявил, что правительство Украины подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за агрессии России. Люди старшего возраста получат пенсии в полном объеме.