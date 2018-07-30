В Украине в этом году уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В 2018 году в Украине уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций. Всего за первое полугодие их зафиксировано 67, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в ответ на запрос УНН.
Так, на протяжении января - июня 2018 года в Украине зарегистрировано 67 чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Национальным классификатором "Классификатор чрезвычайных ситуаций" разделились на:
• техногенного характера - 16;
• природного характера - 49;
• социального характера - 2.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года (77 чрезвычайных ситуаций) общее количество ЧС в 2018 году уменьшилась на 13%, при этом количество ЧС техногенного характера уменьшилось на 27,3%, а ЧС природного характера - на 7,5%.
Отмечено также, что ЧС государственного уровня зарегистрировано в Днепропетровской области, где в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Кривой Рог погибли 11 человек и 18 - госпитализированы.
Напомним, ранее ГСЧС сообщала, что только с начала июля на водоемах страны погибло 189 украинцев.