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В Україні цього року зменшилась кількість надзвичайних ситуацій – ДСНС

В Україні цього року зменшилась кількість надзвичайних ситуацій – ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У 2018 році в Україні зменшилась кількість надзвичайних ситуацій. Загалом за перше півріччя їх зафіксовано 67, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у відповідь на запит УНН.

Так, упродовж січня — червня 2018 року в Україні зареєстровано 67 надзвичайних ситуацій, які відповідно до Національного класифікатора “Класифікатор надзвичайних ситуацій” розподілилися на:
• техногенного характеру — 16;
• природного характеру — 49;
• соціального характеру — 2.

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року (77 надзвичайних ситуацій) загальна кількість НС у 2018 році зменшилася на 13%, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 27,3%, а НС природного характеру — на 7,5%.

Відзначено також, що НС державного рівня зареєстровано у Дніпропетровській області, де внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Кривий Ріг загинуло 11 осіб та 18 — госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше ДСНС повідомляла, що лише з початку липня на водоймах країни загинуло 189 українців.

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