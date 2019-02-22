В Украине создадут единую авиационную систему ГСЧС из 55 вертолетов

Такую информацию обнародовал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время торжеств по случаю 20-й годовщины создания Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины, который дислоцируется в городе Нежин Черниговской области.

"Это очень мощный авиационный отряд, который за годы существования полностью сохранил свою инфраструктуру. Дополнительно построили еще 4 ангары. Именно на этой базе мы реализуем проект по созданию Системы авиационной безопасности МВД, до 2022 года предусматривает приобретение 55 вертолетов. Первые из них уже дислоцируются здесь. В начале 2019 года ГСЧС Украины и Национальная гвардия Украины уже получили 2 вертолета H225 Super Puma. Еще 3 авиационные средства мы ожидаем в этом году. Пополнение авиапарка будет продолжаться ", - рассказал Сергей Яровой.

Кроме этого, первый заместитель министра внутренних дел отметил, что именно в Нежине разворачивается сервисный центр, где будут обслуживаться все авиационные средства, которые территориально базируются по всей Украине, потому что задействованы в различных сферах. Также на базе создадут координационный центр, который будет оперативно формировать наряды и направлять вертолеты на выполнение задач по обеспечению безопасности граждан.

На сегодняшний день авиаотряд может практически выполнять все задачи, которые возлагаются на спасательную службу. В нем работает уже около тысячи человек личного состава. Сейчас идет профессиональная подготовка технического персонала. Уже 8 пилотов прошли специальные учения во Франции.

"В прошлом году авиация ГСЧС осуществляла по 90 вылетов в неделю для тушения пожаров в природных экосистемах. Оказана помощь 34 гражданам. Сейчас мы способны выполнять все возложенные на нас задачи по спасению, но мы не останавливаемся. Будем развивать авиационную составляющую и дальше, чтобы в кратчайшие сроки оказывать помощь гражданам, которые находятся в самых дальних точках нашей страны", - отметил Николай Чечеткин.

Напомним, в Харьковской области горели лес и хозяйственные постройки: к тушению привлекли вертолет.