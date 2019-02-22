В Україні створять єдину авіаційну систему ДСНС з 55 вертольотів

Таку інформацію оприлюднив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час урочистостей з нагоди 20-ї річниці створення Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, який дислокується в місті Ніжин на Чернігівщині.

"Це дуже потужний авіаційний загін, який за роки існування повністю зберіг свою інфраструктуру. Додатково збудували ще 4 ангари. Саме на цій базі ми реалізовуємо проект по створенню Системи авіаційної безпеки МВС, який до 2022 року передбачає придбання 55 вертольотів. Перші з них вже дислокуються тут. На початку 2019 року ДСНС України та Національна гвардія України вже отримали 2 гелікоптери H225 Super Puma. Ще 3 авіаційні засоби ми очікуємо цього року. Поповнення авіапарку триватиме й надалі", - розповів Сергій Яровий.

Крім цього, перший заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що саме в Ніжині розгортатиметься сервісний центр, де будуть обслуговуватися всі авіаційні засоби, які територіально базуються по всій Україні, бо задіяні в різних сферах. Також на базі створять координаційний центр, який буде оперативно формувати наряди та направляти вертольоти на виконання завдань по забезпеченню безпеки громадян.

На сьогоднішній день авіазагін може практично виконувати всі завдання, які покладаються на рятувальну службу. У ньому працює вже близько тисячі чоловік особового складу. Наразі триває професійна підготовка технічного персоналу. Вже 8 пілотів пройшли спеціальні навчання у Франції.

"У минулому році авіація ДСНС здійснювала по 90 вильотів на тиждень для гасіння пожеж у природних екосистемах. Надано допомогу 34 громадянам. Наразі ми здатні виконувати всі покладені на нас завдання по порятунку, але ми не зупиняємося. Розвиватимемо авіаційну складову й надалі, щоб у найкоротші терміни надавати допомогу громадянам, які знаходяться у найвіддаленіших точках нашої країни" - наголосив Микола Чечоткін.

Нагадаємо, на Харківщині горіли ліс та господарчі будівлі: до гасіння залучили вертоліт.