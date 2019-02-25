В Украине сегодня до 7 градусов тепла

"25 февраля в восточных областях местами небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.