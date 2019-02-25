В Україні сьогодні до 7 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Тиждень в Україні розпочнеться без істотних опадів, лише на сході - місцями невеликі опади. Температура повітря вдень підніметься до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 лютого у східних областях місцями невеликі опади, на решті території без істотних опадів. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця", - повідомили синоптики.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя від 1° морозу до 4° тепла.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.