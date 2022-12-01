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В Украине начался период запрета на отлов раков

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. С 1 декабря 2022 года в большинстве украинских водоемов начинается запрет на отлов раков. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

В зависимости от погодных условий период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться – с 1 декабря по 31 марта, или по 30 июня. 

За вылов раков во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, сообщили в Минагрополитики. Компенсация за один незаконно выловленный рак составляет 3 332 грн.

После окончания запрета одному лицу в сутки можно поймать 30 раков.

Напомним

В Украине запрещено передвижение маломерных плавсредств на водоемах страны во время военного положения. Также действует запрет на период военного положения от Государственной пограничной службы на передвижение маломерных плавсредств в Черном море, Днестровском и Будательском лиманах, реке Дунай и Днепре в пределах Черниговской области.

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