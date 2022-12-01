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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні розпочався період заборони на вилов раків

В Україні розпочався період заборони на вилов раків

Київ • УНН

 • 905645 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. З 1 грудня 2022 року у більшості українських водойм розпочинається заборона на вилов раків. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Деталі

Залежно від погодних умов період початку та закінчення заборони у деяких областях може відрізнятися - з 1 грудня по 31 березня, або по 30 червня. 

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, повідомили у Мінагрополітики. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 раків.

Нагадаємо

В Україні заборонено пересування маломірних плавзасобів на водоймах країни під час воєнного стану. Також діє заборона на період воєнного стану від Державної прикордонної служби на пересування маломірних плавзасобів у Чорному морі, Дністровському і Будацькому лиманах, річці Дунай та річці Дніпро в межах Чернігівської області.

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