В Украине началась вступительная кампания в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня, 8 мая, началась вступительная кампания по поступлению в магистратуру украинских вузов. Регистрация желающих получить степень «магистра» продлится до 31 мая включительно, сообщает УНН.
Подача документов в «Кабинете абитуриента» на сайте Украинского центра оценивания качества образования стартует с 09:00 и завершит в 18:00 31 мая. Если регистрация прошла успешно, то до 18 июня абитуриент в том же «Кабинете абитуриента» получит приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.
Детали
Абитуриенты, желающие получить степень «магистра», должны сдать единый вступительный экзамен, или единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен, или профессиональный экзамен или собеседование в университете, отмечает Освіта.UA.
Абитуриенты, кроме тех, кто будет поступать исключительно на контракт на специальности, которым предоставляется особая государственная поддержка, будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
Для поступления на специальности отраслей знаний «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование» и «Международные отношения» необходимо будет дополнительно сдать единый вступительный экзамен по специальности (ЕПВИ).
Сроки проведения и этапы вступительных испытаний
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- основная сессия (с 23 июня по 21 июля);
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- дополнительная сессия (с 3 по 16 августа);
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- специальная сессия.
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Уточняется, что специально организованная сессия ЕВЭ состоится на платной основе в сроки, определенные Министерством образования и науки. Принять участие в ней смогут поступающие, желающие повторно сдать ЕВЭ, или те, кто не регистрировался для участия в основной сессии.
Индивидуальные устные собеседования в учреждениях высшего образования вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ проводятся с 17 по 28 июля (включительно).
Профессиональный экзамен для лиц, участвующих в конкурсном отборе исключительно на контракт, проводится с 31 июля до 18:00 14 августа.
Что еще важно знать
Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начинается 01 июля. Подача заявлений для поступления начинается 31 июля и заканчивается в 18:00 21 августа.
Сроки зачисления поступающих на бюджетную и контрактную форму обучения в магистратуре
Рекомендации для зачисления по государственному заказу предоставляются не позднее 26 августа. Поступающие до 18:00 29 августа должны предоставить оригиналы необходимых документов.
Приказ о зачислении на бюджет выдается 31 августа.
Что касается контрактной формы обучения, то рекомендации к зачислению предоставляются не ранее 30 августа. Зачисление происходит не позднее 30 сентября.