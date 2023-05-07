В Украине началась вступительная кампания в магистратуру

ukru
08:24 • 13988 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 46755 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 107304 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 78031 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 119496 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 117271 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107611 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102153 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113070 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132983 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 53583 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 82866 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 105464 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 27409 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 41444 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181885 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 212463 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152772 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 159093 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 195369 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 92835 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107949 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124526 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159890 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166514 просмотра
Актуальное
В Украине началась вступительная кампания в магистратуру

В Украине началась вступительная кампания в магистратуру

Киев • УНН

 • 1108529 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня, 8 мая, началась вступительная кампания по поступлению в магистратуру украинских вузов. Регистрация желающих получить степень «магистра» продлится до 31 мая включительно, сообщает УНН.

Подача документов в «Кабинете абитуриента» на сайте Украинского центра оценивания качества образования стартует с 09:00 и завершит в 18:00 31 мая. Если регистрация прошла успешно, то до 18 июня абитуриент в том же «Кабинете абитуриента» получит приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Детали

Абитуриенты, желающие получить степень «магистра», должны сдать единый вступительный экзамен, или единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен, или профессиональный экзамен или собеседование в университете, отмечает Освіта.UA.

Абитуриенты, кроме тех, кто будет поступать исключительно на контракт на специальности, которым предоставляется особая государственная поддержка, будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Для поступления на специальности отраслей знаний «Социальные и поведенческие науки», «Журналистика», «Управление и администрирование», «Право», «Публичное управление и администрирование» и «Международные отношения» необходимо будет дополнительно сдать единый вступительный экзамен по специальности (ЕПВИ).

Сроки проведения и этапы вступительных испытаний

  • основная сессия (с 23 июня по 21 июля);
  • дополнительная сессия (с 3 по 16 августа);
  • специальная сессия.

Уточняется, что специально организованная сессия ЕВЭ состоится на платной основе в сроки, определенные Министерством образования и науки. Принять участие в ней смогут поступающие, желающие повторно сдать ЕВЭ, или те, кто не регистрировался для участия в основной сессии.

Индивидуальные устные собеседования в учреждениях высшего образования вместо единого вступительного экзамена, профессиональные экзамены, профессиональные экзамены вместо ЕПВИ проводятся с 17 по 28 июля (включительно).

Профессиональный экзамен для лиц, участвующих в конкурсном отборе исключительно на контракт, проводится с 31 июля до 18:00 14 августа.

Что еще важно знать

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка необходимых документов начинается 01 июля. Подача заявлений для поступления начинается 31 июля и заканчивается в 18:00 21 августа.

Сроки зачисления поступающих на бюджетную и контрактную форму обучения в магистратуре

Рекомендации для зачисления по государственному заказу предоставляются не позднее 26 августа. Поступающие до 18:00 29 августа должны предоставить оригиналы необходимых документов.

Приказ о зачислении на бюджет выдается 31 августа.

Что касается контрактной формы обучения, то рекомендации к зачислению предоставляются не ранее 30 августа. Зачисление происходит не позднее 30 сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы