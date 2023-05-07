В Україні розпочалася вступна кампанія до магістратури  

Подача документів у «Кабінеті вступника» на сайті Українського центру оцінювання якості освіти стартує з 09:00 і звершить о 18:00 31 травня. Якщо реєстрація пройшла успішно, то до 18 червня абітурієнт у тому ж таки «Кабінеті вступника» отримає запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.

Деталі

Абітурієнти, які бажають здобути ступінь «магістра», мають скласти єдиний вступний іспит, або єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування, або фаховий іспит чи співбесіду в університеті, зазначає Освіта.UA.

Абітурієнти, окрім тих, хто вступатиме виключно на контракт на спеціальності, яким надається особлива державна підтримка, складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Для вступу на спеціальності галузей знань «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини» необхідно буде додатково скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Строки проведення та етапи вступних випробувань



основна сесія (з 23 червня до 21 липня);



додаткова сесія (з 3 до 16 серпня);



спеціальна сесія.



Уточнюється, що спеціально організована сесія ЄВІ відбудеться на платній основі у строки, визначені Міністерством освіти і науки. Узяти участь у ній зможуть вступники, які бажають повторно скласти ЄВІ, або ті, хто не реєструвався для участі в основній сесії.

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість єдиного вступного іспиту, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно).

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на контракт, проводиться з 31 липня до 18:00 14 серпня.

Що ще важливо знати

Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Подання заяв для вступу розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

Строки зарахування вступників на бюджетну та контрактну форму навчання у магістратурі

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше ніж 26 серпня. Вступники до 18:00 29 серпня повинні надати оригінали необхідних документів.

Наказ про зарахування на бюджет видається 31 серпня.

Щодо контрактної форми навчання, то рекомендації до зарахування надаються не раніше 30 серпня. Зарахування відбувається не пізніше 30 вересня.