Шкарлет: оккупанты повредили в Украине 43 вуза, разрушили – пять
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты повредили 43 высших учебных заведений, пять из них – полностью разрушили. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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"Больше всего пострадали университеты: Харьковской области (1 заведение разрушено, 19 – повреждено); Донецкой (6 – повреждено); Запорожской (4 – разрушено); Черниговской (3 – повреждено); Николаевской (3 – повреждено)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным МОН, коллектив Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, несмотря на ужасные обстрелы, разрушившие корпуса заведения, сумел возобновить образовательный процесс и деятельность студенчества.
Также Шкарлет сообщил, что от бомбежек оккупантов пострадал Национальный университет "Черниговская политехника". Во время активных боевых действий Политехника была повреждена попаданием пяти авиабомб.
"Сейчас начато активное восстановление благодаря поддержке партнеров, сплоченности студентов, родителей и небезразличных горожан. Даже в условиях восстановления инфраструктуры университет готовится к вступительной кампании 2022 года и противостоит всем вызовам. Да, мы вынуждены работать в сверхсложных условиях, но вместе мы все восстановим", - подытожил он.
Напомним
Абитуриенты, которые не смогут выехать на подконтрольную территорию Украины, будут иметь возможность сдать вступительные экзамены в формате дистанционного индивидуального устного собеседования.