Шкарлет: окупанти пошкодили в Україні 43 виші, зруйнували – п'ять

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"Найбільше постраждали університети: Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено); Донецької (6 – пошкоджено); Запорізької (4 – зруйновано); Чернігівської (3 – пошкоджено); Миколаївської (3 – пошкоджено)", - ідеться в повідомленні.

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За даними МОН, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на жахливі обстріли, які зруйнували корпуси закладу, зміг відновити освітній процес та діяльність студентства.

Також Шкарлет повідомив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

"Наразі розпочато активну відбудову завдяки підтримці партнерів, згуртованості студентів, батьків і небайдужих містян. Навіть в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022 року та протистоїть усім викликам сьогодення. Так, ми вимушені працювати в надскладних умовах, але разом ми все відновимо", - підсумував він.

Нагадаємо

Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію України, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди.