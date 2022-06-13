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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Шкарлет: окупанти пошкодили в Україні 43 виші, зруйнували – п'ять

Шкарлет: окупанти пошкодили в Україні 43 виші, зруйнували – п'ять

Київ • УНН

 • 94800 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти пошкодили 43 навчальних закладів вищої освіти, п'ять з них – повністю зруйнували. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

"Найбільше постраждали університети: Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено); Донецької (6 – пошкоджено); Запорізької (4 – зруйновано); Чернігівської (3 – пошкоджено); Миколаївської (3 – пошкоджено)", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними МОН, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на жахливі обстріли, які зруйнували корпуси закладу, зміг відновити освітній процес та діяльність студентства.

Також Шкарлет повідомив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

"Наразі розпочато активну відбудову завдяки підтримці партнерів, згуртованості студентів, батьків і небайдужих містян. Навіть в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022 року та протистоїть усім викликам сьогодення. Так, ми вимушені працювати в надскладних умовах, але разом ми все відновимо", - підсумував він.

Нагадаємо

Абітурієнти, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію України, матимуть змогу скласти вступні іспити у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди. 

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