В Украине предупредили о повышении уровня воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми сильными дождями 31 октября на притоках Припяти (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская области) ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м", - сообщает служба.

Прохождение паводка на реках ожидается в пределах русел, без угрозы негативных последствий.

В местах прохождения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток на малых водотоках мимолетное повышение уровней воды.

Напомним, в связи с ожидаемыми сильными дождями 30 октября ожидается формирование дождевого паводка с повышением уровней воды над текущими уровнями.