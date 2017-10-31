В Україні попередили про підвищення рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 31 жовтня на притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м, передає УНН з посиланням на ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 31 жовтня на притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м", - повідомляє служба.
Проходження паводку на річках очікується в межах русел, без загрози негативних наслідків.
В мiсцях проходження сильних дощiв буде формуватись значний мiсцевий стiк, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води.
Нагадаємо, у зв'язку з очiкуваними сильними дощами 30 жовтня очiкується формування дощового паводку із підвищенням рівнів води над поточними рівнями.