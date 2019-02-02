В Украине подорожает картофель

"Стоимость борщевого набора возрастет на 20%. Больше всего подорожают овощи. Цена капусты, моркови, свеклы и лука вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25% ", - отметил Алексей Дорошенко.



Как сообщал УНН, эксперты назвали ТОП-3 украинских региона с самыми дорогими продуктами питания.



Как сообщал УНН, цены на мясо будут расти больше на любой продукт в 2019 году. На черный хлеб также подскочит.



Напомним, стало известно, где в Украине дороже сало. Средние потребительские цены на сало в Украине составляют 75,7 грн за кг продукта. Дороже всего продают сало в Киеве, дешевле - в Тернопольской области. Так, в Киеве в ноябре стоимость 1 кг сала составляла 120 грн, в Тернополе - 49,7 грн. Не дешево стоит сало в Киевской и Николаевской областях - 88 грн и 85 грн за кг продукта соответственно.