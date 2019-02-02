В Украине подорожает картофель

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 79840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102109 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136867 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135122 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131945 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126274 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117939 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине подорожает картофель

В Украине подорожает картофель

Киев  •  УНН

 • 31190 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В среднем цены на продукты в 2019 году в Украине вырастут от 9% до 25%. Больше всего подорожают овощи. Стоимость борщевого набора вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25%. Такое мнение высказал директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в комментарии журналисту УНН.

"Стоимость борщевого набора возрастет на 20%. Больше всего подорожают овощи. Цена капусты, моркови, свеклы и лука вырастет на 20%, а картофель возможно даже на 25% ", - отметил Алексей Дорошенко.

Как сообщал УНН, эксперты назвали ТОП-3 украинских региона с самыми дорогими продуктами питания.

Как сообщал УНН, цены на мясо будут расти больше на любой продукт в 2019 году. На черный хлеб также подскочит.

Напомним, стало известно, где в Украине дороже сало. Средние потребительские цены на сало в Украине составляют 75,7 грн за кг продукта. Дороже всего продают сало в Киеве, дешевле - в Тернопольской области. Так, в Киеве в ноябре стоимость 1 кг сала составляла 120 грн, в Тернополе - 49,7 грн. Не дешево стоит сало в Киевской и Николаевской областях - 88 грн и 85 грн за кг продукта соответственно.

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