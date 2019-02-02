В Україні подорожчає картопля

“Вартість борщового набору зросте на 20 %. Найбільше подорожчають овочі. Ціна капусти , моркви, буряка і цибулі зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%”, - зазначив Олексій Дорошенко.



Як повідомляв УНН, експерти назвали ТОП-3 українські регіони із найдорожчими продуктами харчування.



Як повідомляв УНН, ціни на м'ясо будуть зростати більше ніж на будь-який продукт у 2019 році. Ціна на чорний хліб також підскочить.



Нагадаємо, стало відомо, де в Україні найдорожче сало. Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,7 грн за кг продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше - на Тернопільщині. Так, у Києві в листопаді вартість 1 кг сала становила 120 грн, у Тернополі - 49,7 грн. Не дешево коштує сало у Київській та Миколаївській областях - 88 грн та 85 грн за кг продукту відповідно.