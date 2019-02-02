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В Україні подорожчає картопля

В Україні подорожчає картопля

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. В середньому ціни на продукти у 2019 році в Україні зростуть від 9% до 25 %. Найбільше подорожчають овочі. Вартість борщового набору зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

“Вартість борщового набору зросте на 20 %. Найбільше подорожчають овочі. Ціна капусти , моркви, буряка і цибулі зросте на 20 %, а картопля можливо навіть на 25%”, - зазначив Олексій Дорошенко.

Як повідомляв УНН, експерти назвали ТОП-3 українські регіони із найдорожчими продуктами харчування.

Як повідомляв УНН, ціни на м'ясо будуть зростати більше ніж на будь-який продукт у 2019 році. Ціна на чорний хліб також підскочить.

Нагадаємо, стало відомо, де в Україні найдорожче сало. Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,7 грн за кг продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше - на Тернопільщині. Так, у Києві в листопаді вартість 1 кг сала становила 120 грн, у Тернополі - 49,7 грн. Не дешево коштує сало у Київській та Миколаївській областях - 88 грн та 85 грн за кг продукту відповідно.

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