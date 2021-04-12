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В Украине подорожали алкоголь и табак

В Украине подорожали алкоголь и табак

Киев  •  УНН

 • 25036 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Детали

Так, за год алкоголь и табак подорожали на 9,7% (март 2021 года к марту 2020 года). При этом, за последний месяц алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,7%. В общем, потребительские цены в Украине за месяц выросли на 1,7%.

Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 2,1%, цены на одежду и обувь - выросли на 12,7%. Услуги здравоохранения выросли на 0,7%, цены на транспорт - на 1,8%.

Дополнение

Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.

Напомним, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед "(ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "PRIME" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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