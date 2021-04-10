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Експерти Prime порадили "нахабний" коктейль для домашніх вихідних

Експерти Prime порадили "нахабний" коктейль для домашніх вихідних

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Експерти горілчаного бренду Prime розповіли рецепт “нахабного” та одного з найпопулярніших кокетйлів у світі — “Космополітен”, який чудово пасуватиме до карантинних домашніх вихідних, передає УНН з посилання на Instagram-сторінку бренду.

Цитата

“Космополітен” — ймовірно, один з найпопулярніших коктейлів на основі горілки у світі. Сік лайма в поєднанні з журавлинним соком надають особливий “нахабний” смак, за який полюбили “Космополітен” і продовжують любити" — вважають експерти Prime.

Рецепт

У склад коктейлю входить горілка, апельсиновий лікер, сік кислого лайма і журавлинний сік.

Усі компоненти змішуємо і переливаємо в келих для мартіни, прикрасивши коктейльною вишнею — і класичний “Космополітен” готовий.

Додамо

Раніше на лікеро-горілчаному заводі “PRIME” розповіли, що у своїй лінійці горілки вони розробили позиції, які найкраще підійдуть для приготування різних коктейлів.

“Це PRIME Light і PRIME Superior, які мають м’який смак і дозволяють розкритися іншим складовим коктейлю”, — розповіли експерти бренду.

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