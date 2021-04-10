Експерти Prime порадили "нахабний" коктейль для домашніх вихідних

Цитата

“Космополітен” — ймовірно, один з найпопулярніших коктейлів на основі горілки у світі. Сік лайма в поєднанні з журавлинним соком надають особливий “нахабний” смак, за який полюбили “Космополітен” і продовжують любити" — вважають експерти Prime.

Рецепт

У склад коктейлю входить горілка, апельсиновий лікер, сік кислого лайма і журавлинний сік.

Усі компоненти змішуємо і переливаємо в келих для мартіни, прикрасивши коктейльною вишнею — і класичний “Космополітен” готовий.

Додамо

Раніше на лікеро-горілчаному заводі “PRIME” розповіли, що у своїй лінійці горілки вони розробили позиції, які найкраще підійдуть для приготування різних коктейлів.

“Це PRIME Light і PRIME Superior, які мають м’який смак і дозволяють розкритися іншим складовим коктейлю”, — розповіли експерти бренду.