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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Эксперты Prime посоветовали "наглый" коктейль для домашних выходных

Эксперты Prime посоветовали "наглый" коктейль для домашних выходных

Киев  •  УНН

 • 26522 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Эксперты водочного бренда Prime рассказали рецепт "наглого" и одного из самых популярных кокетйлив в мире - "Космополитен", который прекрасно подойдет к карантинным домашним выходным, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу бренда.

Цитата

“Космополитен” — вероятно, один из самых популярных коктейлей на основе водки в мире. Сок лайма в сочетании с клюквенным соком придают особый “наглый” вкус, за который полюбили “Космополитен” и продолжают любить“, — считают эксперты Prime.

Рецепт

В состав коктейля входит водка, апельсиновый ликер, сок кислого лайма и клюквенный сок.

Все компоненты смешиваем и переливаем в бокал для мартини, украсив коктейльной вишней — и классический “Космополитен” готов.

Дополним

Ранее на ликеро-водочном заводе “PRIME” рассказали, что в своей линейке водки они разработали позиции, которые лучше всего подойдут для приготовления различных коктейлей.

“Это PRIME Light и PRIME Superior, которые имеют мягкий вкус и позволяют раскрыться другим составляющим коктейля”, — рассказали эксперты бренда.

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