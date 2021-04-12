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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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В Україні подорожчали алкоголь і тютюн

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні зросли ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.

Деталі

Так, за рік алкоголь і тютюн подорожчали на 9,7% (березень 2021 року до березня 2020 року). При цьому, за останній місяць алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,7%. Загалом, споживчі ціни в Україні за місяць зросли на 1,7%.

Харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 2,1%, ціни на одяг і взуття — зросли на 12,7%. Послуги охорони здоров'я зросли на 0,7%, ціни на транспорт – на 1,8%.

Доповнення

Відзначимо, що Держстат також повідомив про те, що за карантинний рік Україна наростила виробництво горілки. 

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”,  “Др.Житник”) і ТОВ“Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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