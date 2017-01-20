В Украине планируют изменить систему контроля над лотереями

С его участием, на базе Комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи был проведен круглый стол, на котором операторы государственных лотерей, народные депутаты, представители Минфина и НФС обсудили практику сертификации операторов лотерей по стандарту Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) и борьбу с коррупцией в данной области.

В своем вступительном слове глава комитета ВРУ по вопросам информатизации и связи Александр Данченко отметил необходимость изменения законодательной базы и внедрение прозрачной системы контроля за лотерейными операторами в Украине.

"В то время, когда у нас идет война, я считаю, что вся система лотерей должна быть прозрачной. И это как раз те важные поступления в бюджет Украины, которых нам сейчас так не хватает. Так как наш комитет беспокоится за цифронизацию государства, то конечно что для нас вопрос прозрачности всех государственных процессов является важнейшим. Один из таких элементов - это прозрачность лотерей в Украине. Я всегда говорю о том, что нам нужно брать мировые опыты и вводить их в Украине", - отметил он.

А.Данченко отметил, что сегодня система контроля за лотерейными операторами несовершенна и непрозрачна.

"Сегодня миллиардные налоги оседают в карманах теневых игроков. Год назад, когда мы делали такую ​​оценку в нашей фракции "Самопомич" - это было около 1,8 млрд грн, которые не поступают в бюджет государства", - сказал он.

Позицию А.Данченко о необходимости упорядочения лотерейного рынка в Украине и внедрения системы мониторинга за деятельностью операторов поддержал также народный депутат Павел Кишкар.

"Игра делится на игру в интернете, игру на улице и игру в закрытых помещениях. С середины 2014 по середину 2015 годов лишь в интернете игроки из Украины сыграли на 26 млрд грн. Соответственно, государство только с игры в интернете недополучило примерно 4-5 млрд грн налоговых поступлений. Я о том, что те законопроекты, которые сейчас зарегистрированы в ВР - они никоим образом не упорядочивают игру в интернете. А для любого вида бизнеса, в том числе и игорного, основной базой является то, чтобы он развивался честно и правильно, чтобы была соответствующая система мониторинга", - подчеркнул он.

По мнению главы комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, проблема прозрачности игорного бизнеса в Украине сверхважная. Украина должна взять пример мировой опыт, где средства от игорного бизнеса направлены на развитие культуры, спорта и кино.

"В нашем комитете позиция одна: мы четко убеждены, что средства от азартных игр должны идти на положительные вещи. Прежде всего, на поддержку культуры, так как во многих странах средства от лотерей и игорного бизнеса составляют от 30% до 70% поддержки проектов в области культуры и других гуманитарных сфер. Для нас это очень важно. К сожалению, у нас в стране эти средства пока фактически нигде честно не контролируются. Мы видим игорный бизнес развивается, но все не поступает ни в бюджет, ни к реципиентам, ни к обществу. И очевидно, что прозрачность игорного бизнеса является сверхважной", - сказал он.

В свою очередь Т.Пужоль в своем выступлении акцентировал внимание слушателей на том, как работает система контроля, разработанная Всемирной лотерейной ассоциацией. Для практического примера, Т.Пужоль продемонстрировал, как используются мировые стандарты контроля именно в спортивном беттинге.

"На рынке спортивного беттинга есть два основных типа риска - социальный и общественный. Вопрос в мошенничестве, в отмывании денег, в подстройке спортивных ставок и игромании. В то же время есть пути решения этих проблем, а именно - запрет, монополизация и выдача лицензий. Как показывает практика, запрет пока не очень оптимальный вариант, поскольку он подталкивает развитие нелегального бизнеса и криминализацию бизнеса.

Спортивный беттинг составляет 5% от всего игорного рынка. Популярность онлайн-игр растет, однако они все еще составляют треть всего игрового бизнеса, а две трети - это все еще игры вживую.

85% оборота от спортивного беттинга является нелегальным, а на легальном рынке - это лишь 15%. Именно поэтому в ассоциации вопросы контроля за этим видом деятельности стоят очень остро.

Больше всего зафиксированных случаев подстройки результатов матча фиксируются именно во время футбольных матчей, а также крикета и тенниса. Эти случаи были зафиксированы в 2015 году, больше всего - в Европе и в Северной Америке.

Итак, мы применяем нашу систему контроля Global Lottery Monitoring System, чтобы фиксировать подозрительные ставки и контролировать злоупотребления в сфере беттинга. Также мы организуем специальные тренинги для распространителей или идем сами к ним, чтобы предоставить информацию. Таким образом, спортивный беттинг контролируется очень строго.

Мы также контролируем нелегальный бизнес во Франции. Есть люди, которые проверяют определенные места, есть ли там нелегально установленные игровые автоматы. О результатах - мы сообщаем об этом в полицию.

У нас создана система сбора данных (BigData), с помощью которой мы мониторим и контролируем как тех, кто делает ставки, так и тех, кто получает выигрыш. Также у нас есть план действий, который мы создали с целью борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Также важно, чтобы распространители знали о рисках, важно учить, как прозрачно вести дело и избежать рисков отмывания денег.

Система контроля - вопрос важнейший, поэтому мы к этому относимся очень ответственно", - сказал он.

Подытоживая мероприятие, А.Данченко отметил необходимость создания прозрачной системы лицензирования, контроля за игорным бизнесом, которые будут призваны фиксировать финансовые поступления с целью предотвращения оседания средств в карманах теневиков.

"Нам нужно в первую очередь создать прозрачную систему лицензирования, или выбрать монопольную систему, мне не очень нравится. Определить правила игры, построить единую прозрачную систему, которая будет в первую очередь контролировать финансовые поступления для того, чтобы эти средства не оседали в теневых карманах", - сказал он.

Напомним, в Украине действуют три оператора государственных лотерей: "УНЛ", "М.С.Л." и "Патриот". Однако, только "М.С.Л." одновременно является членом и Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей (ЭЛ), и Всемирной лотерейной ассоциации. Кроме того, "М.С.Л." имеет "Сертификат соответствия стандартам ответственной игры" от ЭЛ.