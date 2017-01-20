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В Україні планують змінити систему контролю над лотереями

В Україні планують змінити систему контролю над лотереями

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Два дні поспіль у Верховній Раді обговорювали моделі контролю над гральним бізнесом, як легальним, так і нелегальним. Для допомоги представникам влади до України прибув експерт світового рівня, голова комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу Т’єрі Пужоль, повідомляє УНН.

За його участю, на базі Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку було проведено круглий стіл, на якому оператори державних лотерей, народні депутати, представники Мінфіну та ДФС обговорили практику сертифікації операторів лотерей за стандартом Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA) та боротьбу з корупцією у сфері.

У своєму вступному слові голова комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку Олександр Данченко наголосив на необхідності зміни законодавчої бази та впровадження прозорої системи контролю за лотерейними операторами в Україні.

“В той час, коли у нас іде війна, я вважаю, що вся система лотерей повинна бути прозорою. І це якраз ті важливі надходження до бюджету України, яких нам зараз так не вистачає. Так як наш комітет турбується за цифронізацію держави, то звичайно що для нас питання прозорості всіх державних процесів є надважливим. Один із таких елементів — це прозорість лотерей в Україні. Я завжди кажу про те, що нам потрібно брати світові досвіди і запроваджувати їх в Україні”, — зазначив він.

О.Данченко наголосив, що сьогодні система контролю за лотерейними операторами є недосконалою та непрозорою.

“Сьогодні мільярдні податки осідають у кишенях тіньових гравців. Рік тому, коли ми робили таку оцінку у нашій фракції „Самопоміч“ — це було близько 1,8 млрд грн, які не надходять до бюджету держави”, — сказав він.

Позицію О.Данченка щодо необхідності впорядкування лотерейного ринку в Україні та впровадження системи моніторингу за діяльністю операторів підтримав також народний депутат Павло Кишкар.

“Гра поділяється на гру в інтернеті, гру на вулиці і гру в закритих приміщеннях. З середини 2014 по середину 2015 років лише в інтернеті гравці з України зіграли на 26 млрд грн. Відповідно, держава лише з гри в інтернеті недоотримала приблизно 4−5 млрд грн податкових надходжень. Я про те, що ті законопроекти, які зараз зареєстровані у ВР — вони ніяким чином не впорядковують гру в інтернеті. А для будь-якого виду бізнесу, в тому числі і грального, основною базою є те, щоб він розвивався чесно і правильно, аби була відповідна система моніторингу”, — підкреслив він.

На думку голови комітету ВРУ з питань культури і духовності Миколи Княжицького, проблема прозорості грального бізнесу в Україні є надважливою. Україна має взяти за приклад світовий досвід, де кошти від грального бізнесу спрямовуються на розвиток культури, спорту та кіно.

“У нашому комітеті позиція єдина: ми чітко переконані, що кошти від азартних ігор повинні йти на позитивні речі. Перш за все, на підтримку культури, тому що у багатьох країнах кошти від лотерей і грального бізнесу складають від 30% до 70% підтримки проектів у галузі культури та інших гуманітарних сфер. Для нас це дуже важливо. На жаль, у нас в країні ці кошти поки що фактично ніде чесно не контролюються. Ми бачимо що гральний бізнес розвивається, але все не надходить ні до бюджету, ні до реципієнтів, ні до суспільства. І очевидно що прозорість грального бізнесу є надважливою”, — сказав він.

У свою чергу Т.Пужоль у своєму виступі закцентував увагу слухачів на тому, як працює система контролю, що розроблена Всесвітньою лотерейною асоціацією. Для практичного прикладу, Т.Пужоль продемонстрував, як використовуються світові стандарти контролю саме у спортивному беттінгу.

"На ринку спортивного беттінгу є два основні типу ризику — соціальний та громадський. Питання полягає у шахрайстві, у відмиванні грошей, у підстроюванні спортивних ставок та ігроманії. Водночас є шляхи вирішення цих проблем, а саме — заборона, монополізація та видача ліцензій. Як показує практика, заборона наразі є не дуже оптимальним варіантом, оскільки вона підштовхує розвиток нелегального бізнесу та криміналізації бізнесу.

Спортивний беттінг становить 5% від усього ігорного ринку. Популярність онлайн-ігор зростає, проте вони все ще складають третину всього ігрового бізнесу, а дві третини — це все ще ігри вживу.

85% обороту від спортивного беттінгу є нелегальним, а на легальному ринку — це лише 15%. Саме тому у асоціації питання контролю за цим видом діяльності стоїть дуже гостро.

Найбільше зафіксованих випадків підстроювання результатів матчу фіксуються саме під час футбольних матчів, а також крикету та тенісу. Ці випадки були зафіксовані у 2015 році, найбільше — у Європі та у Північній Америці.

Отже, ми застосовуємо нашу систему контролю Global Lottery Monitoring System, щоб фіксувати підозрілі ставки та контролювати зловживання у сфері беттінгу. Також ми організовуємо спеціальні тренінги для розповсюджувачів або йдемо самі до них, щоб надати інформацію. Таким чином, спортивний беттінг контролюється дуже суворо.

Ми також контролюємо нелегальний бізнес у Франції. Є люди, які перевіряють певні місця, чи є там нелегально встановлені ігрові автомати. За результатами — ми повідомляємо про це в поліцію.

У нас створена система збору даних (BigData), за допомогою якої ми моніторимо та контролюємо як тих, хто робить ставки, так і тих, хто отримує виграш. Також у нас є план дій, який ми створили з метою боротьби із шахрайством та відмиванням грошей. Також важливо, щоб розповсюджувачі знали про ризики, важливо їх навчати, як прозоро вести справу і уникнути ризиків відмивання коштів.

Система контролю - питання надважливе, тому ми до цього ставимось дуже відповідально“, — сказав він.

Підсумовуючи захід, О.Данченко наголосив на необхідності створення прозорої системи ліцензування, контролю за гральним бізнесом, які будуть покликані фіксувати фінансові надходження з метою запобігання осідання коштів у кишенях тіньовиків.

“Нам потрібно в першу чергу створити прозору систему ліцензування, або вибрати монопольну систему, що мені не дуже подобається. Визначити правила гри, побудувати єдину прозору систему, яка буде в першу чергу контролювати фінансові надходження для того, щоб ці кошти не осідали у тіньових кишенях”, — сказав він.

Нагадаємо, в Україні діють три оператори державних лотерей: “УНЛ”, “М.С.Л.” та “Патріот”. Однак, лише “М.С.Л.” одночасно є членом і Європейської асоціації державних і ТОТО лотерей (ЄЛ), і Світової лотерейної асоціації. Крім того, “М.С.Л.” має “Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри” від ЄЛ.

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