В Украине прекратятся дожди - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В последующие трое суток преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью в Карпатском регионе небольшой мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, 7-8 марта местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6 марта от 3 ° тепла до 2 ° мороза, 7 марта 1-7 ° мороза, днем 4-10 ° тепла, завтра на юге страны, Закарпатье, Днепропетровской и Донецкой областях, послезавтра в западных областях 10-15° тепла, 8 марта в Украине, кроме восточной части, ожидается повышение температуры на 2-5°", - сообщили в пресс -службе.
Синоптики добавили, что в Киевской области завтра без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-3 ° тепла, днем 5-8 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на 8 марта .