В Україні перестає дощити - синоптики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В наступні три доби переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вітер західний з переходом на південний, 5-12 м/с, 7-8 березня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6 березня від 3° тепла до 2° морозу, 7 березня 1-7° морозу; вдень 4-10° тепла, завтра на півдні країни, Закарпатті, Дніпропетровщині та Донеччині, післязавтра у західних областях 10-15° тепла; 8 березня в Україні, крім східної частини, очікується підвищення температури на 2-5°", - повідомили у прес-службі. 

Синоптики додали, що на Київщині завтра без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 5-8°.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на 8 березня

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