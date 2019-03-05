В Україні перестає дощити - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В наступні три доби переважно без опадів, лише найближчої ночі в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вітер західний з переходом на південний, 5-12 м/с, 7-8 березня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6 березня від 3° тепла до 2° морозу, 7 березня 1-7° морозу; вдень 4-10° тепла, завтра на півдні країни, Закарпатті, Дніпропетровщині та Донеччині, післязавтра у західних областях 10-15° тепла; 8 березня в Україні, крім східної частини, очікується підвищення температури на 2-5°", - повідомили у прес-службі.
Синоптики додали, що на Київщині завтра без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 5-8°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на 8 березня.