В Украине объявили штормовое предупреждение

"До конца суток 11 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Закарпатье объявили штормовое предупреждение



Как сообщал УНН, завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 °, на крайнем западе и востоке страны местами 13-15 °; днем 29-34 °, в Карпатах 18-23 °.